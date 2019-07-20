Власти Верхнего Уфалея превратили День металлурга в кошмар для горожан

День металлурга в Верхнем Уфалее превратился в кошмар для местных жителей.

«Уже в половине восьмого утра начали проверять музыкальное оборудование – на полную громкость, – рассказали РИА «Новый День» горожане. – С этого времени музыка и крики не смолкали ни на минуту до самой ночи. Весь центр (под центром в Уфалее подразумевается плотная многоэтажная жилая застройка в квадрате между улицами Бабикова и Нязепетровской, Карла Маркса и Каслинской – именно там живет большая часть уфалейцев – прим. НД) перекрыли: ни автобусы не пускали, ни личные автомобили. В городе много садоводов – им пришлось поломать голову, как выбраться из оцепления».

Горожане отмечают, что пьяная молодежь начала бузить уже после обеда. Сначала праздничная программа проводилась возле центра искусств «Искра». Мало того, что музыка и ведущие буквально глушили жителей окрестных домов, так еще разгоряченные зрители оккупировали все близь лежащие дворы. «Пили алкоголь, курили так, что на нижних этажах начали задыхаться, долбились в двери подъездов: мужики их от одного подъезда отгонят, они в другой долбятся. Полиции, разумеется, не до них – они все в оцеплении».

Веселье не остановила даже внезапно разразившаяся около 8 часов вечера гроза. Торжества к тому времени переместились на площадь к мэрии, впрочем с площадью перед Центром искусств их разделяет лишь двухполосная дорога, поэтому тише в центре города не стало. Гроза был низовая – молнии били в землю и деревья. После одного из таких ударов, мужчина, стоявший рядом с деревом, в которое попала одна из молний, упал. Его увезли на «скорой».

Праздник приостановили. Но после того, как дождь прекратился, гуляния возобновились. И продолжались до половины первого ночи: концерты плавно перетекли в фейерверк, а затем в дискотеку. И все это на центральной площади, окруженной жилыми домами. А учитывая компактность жилой застройки в Уфалее, вместе с празднующими не спали жители большинства пятиэтажек города.

«Даже когда в городе было два крупных металлургических завода, День металлурга в такой кошмар не превращали, – отмечают уфалейцы. – Были концерты, были фейерверки – но чтобы город глушили с раннего утра и до полуночи – такого не было никогда. Сейчас и металлургов-то не осталось, что они там так широко празднуют – совершенно непонятно».

Отметим, что согласно афише, опубликованной на сайте администрации Верхнего Уфалея, концертная программа с небольшими перерывами шла в центре города с 10 утра 20 июля до 0:30 21 июля.

Напомним, согласно действующей редакции закона «Об административных правонарушениях в Челябинской области» (статья 13), тишина должна соблюдаться в вечернее и ночное время: в будние дни с 22:00 до 6:00, в выходные и праздничные дни с 23:00 до 8:00.

На каком основании городские власти нарушили закон и кто будет за это отвечать, пока неясно.

Верхний Уфалей, Ольга Арсентьева

Верхний Уфалей. Другие новости 20.07.19

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