Ради их же блага: власти Челябинска начали запугивать горожан

Власти Челябинска решили уберечь горожан от неосторожного поведения на воде, рассказывая им страшные истории.

Как уже сообщал «Новый День», временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер поручил принять меры для предупреждения гибели южноуральцев на водных объектах.

Число утонувших в текущем сезоне приближается к 50. Все трагические случаи произошли на неофициальных пляжах. Проблема в том, что местные власти не торопятся оборудовать для безопасного отдыха места, пользующие популярностью у жителей.

В результате на 7 тысячах водных объектах Южного Урала открыто всего 175 пляжей, причем 2 года назад их было 225.

Власти обещают пойти навстречу населению и превратить наиболее посещаемые «дикие» места в официальные пляжи, но… не этим летом. Отдельная проблема возникает с карьерами – получить разрешение контролирующих органов на организацию там пляжей невозможно, однако даже в Челябинске на трех карьерах народу купается больше, чем на всех 15 официальных пляжах вместе взятых.

По-хорошему, на карьерах нужно организовывать спасательные посты, однако это слишком затратно, отмечают в МЧС, поэтому проблему собираются решить за счет рейдом – спасательные бригады будут по графику посещать неофициальные, но посещаемые пляжи.

А в перерывах между этими посещениями отдыхающих будут «развлекать» постоянными напоминаниями о правилах поведения на воде и сообщать, сколько человек утонули на данном пляже.

В Челябинске система оповещения уже смонтированы на пруду Девичьи слёзы, сегодня монтаж начнется на Голубом и Студенческом карьерах, а к концу недели – на Изумрудном.

Информация будет звучать каждые 30 минут, утончили в мэрии.

«Круто организовали отдых», – комментируют горожане.

Челябинск, Павел Зварзин

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