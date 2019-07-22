В Челябинске назначен новый вице-мэр

Заместителем главы администрации Челябинска по правовым вопросам назначена Надежда Рыльская. Нового вице-мэра сегодня на аппаратном совещании представила коллегам Наталья Котова, временно исполняющая обязанности главы администрации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обязанности замглавы, курирующего имущественные вопросы, Надежда Рыльская будет совмещать с работой в должности начальника правового управления, подчеркнула Наталья Котова. Напомним, Надежда Рыльская работает в мэрии с 2007 года. Ранее чиновница также возглавляла комитет по управлению имуществом и земельным отношениям. На посту вице-мэра Рыльская сменила Сергея Чигинцева.

Челябинск, Юлия Димова

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