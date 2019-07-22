Будет жарко: синоптики спрогнозировали, каким будет август на Урале

Синоптики обещают Уралу жаркий и сухой август.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прогнозируемая средняя температура последнего месяца лета в текущем году +18...+22 °С, что теплее многолетних значений. Предполагаемое количество осадков 16-60 мм, это меньше обычного. При этом в отдельных частях региона возможны сильные дожди.

Особенно жарко будет в начале месяца: на Южном Урале воздух днем может прогреваться до +36 °С. В середине первой декады возможны грозовые дожди, которые слегка «остудят» атмосферу: днем +19...+24 °С, на Южном Урале – до +29 °С.

Однако уже ко вторым выходным месяца снова станет жарко: в Челябинской области – до +33 градусов.

В середине августа на Урале вновь ожидаются грозы, но на Южном Урале существенных осадков не прогнозируется, днем +25...+30 °С . Дожди- и то небольшие – ожидаются в Челябинской области после 20 августа. Будет относительно прохладно: днем +16...+21 °С, на юге – до +25 градусов. В последних числах месяца ожидается сухая и теплая погода: днем максимальная температура +19...+24 градуса, на юге воздух прогреется до 28 °С.

Экстремально теплым и сухим на Урале был август 2016 года, напоминает «АиФ», опубликовавший долгосрочный прогноз. В Екатеринбурге средняя месячная температура на 7,1 градуса превысила многолетнюю норму. Аномально жаркая погода стояла на протяжении всего месяца, днем воздух прогревался до +30...+35 градусов, на Южном Урале – до +38 °С. Дожди пошли только в конце месяца, и температурный режим вошел в рамки климатической нормы.

Добавим, что конце июля на Южном Урале обещает быть комфортным: завтра, 23 июля, возможно небольшое понижение температуры, со среды столбики термометров вновь пойдут вверх, и конце недели по уральским меркам будет жарким: на севере – до +26, на юге – до +32, в Челябинске – до +28.

Правда, в следующий понедельник, 29 июля, могут пойти сильные дожди, а к середине недели возможно резкое понижение температуры, но это не точно.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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