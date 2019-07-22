Южноуралец умер от укуса змеи: в больнице не нашлось противоядия

Житель Сосновского района умер от укеуса гадюки: в местной больнице не оказалось противоядия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в конце минувшей недели в окрестностях деревни Шигаево. Мужчина пас в лесу лошадей, там и встретился со змеей. Скорую вызвали сразу же после укуса.

Гадюка укусила жителя села Шигаево в лесу, где тот пас своих лошадей. Мужчине сразу вызвали скорую. Пока врачи добирались до места (по словам очевидцев, скорая приехала минут через 40 после вызова), мужчина разрубил укусившую его змею и сложил части в банку, чтобы показать медикам.

Пострадавшего отвезли в районную больницу в Долгодеревенское. Там поставили капельницу и принялись изучать останки пресмыкающегося. По словам родственников, приехавших в клинику с укушенным мужчиной, врачи долго не могли идентифицировать змею. А когда сопровождавшие нашли в Интернете с фотографиями похожих особей (на фото была гадюка Никольского), завили, что противоядия в больнице нет, привезти его могут не раньше следующего дня (отметим, что Долгодеревенское находится в 10 километрах от областного центра), но беспокоится не стоит, так как от укуса этого вида змей умирают редко.

Поздно вечером того же дня мужчина скончался.

Получить комментарии министерства здравоохранения Челябинской области, почему в больнице райцентра, в котором водятся ядовитые змеи, не оказалось противоядия и почему нужный препарат не смогли доставить в течение нескольких часов, пока не удалось.

Отметим, что укус гадюки для жителей области не является из ряда вон выходящим случаем: такие происшествия периодически фиксируются в разных частях региона.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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