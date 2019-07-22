В Челябинске чиновника оштрафовали за укрупнение дорожных аукционов

В Челябинске суд подтвердил нарушения при проведении аукционов по содержанию и ремонту улично-дорожной сети.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд признал законным решение антимонопольного ведомства о нарушениях со стороны управления дорожного хозяйства администрации Челябинска. Установлено, что чиновники неправомерно укрупняли дорожные аукционы, объединяя в один лот работы по содержанию дорог различного назначения в зимний и летний период, туда же включали обслуживание трамвайных путей, парковок, тротуаров во всех районах города.

«Речь идет об аукционах по выполнению работ во втором полугодии 2014 года (начальная цена контракта – 500 млн руб, заключен с ЗАО «Южуралавтобан») и в 2017-2019 годах (начальная цена контракта – 4,3 млн рублей, заключен с ЗАО «Южуралмост»)», – подчеркнули в УФАС.

Суд подтвердил, что такое объединение лотов по 440 автомобильным дорогам ведет к ограничению количества участников закупки. В результате исключается возможность участия в торгах организаций, заинтересованных в выполнении государственного контракта только в одном административном районе или смежных районах, а также ограничивает доступ к участию в аукционе субъектов малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, выявлены нарушения в аукционной документации. В них отсутствовала информация о минимально необходимых требованиях, предъявляемых к предмету контракта, что не позволяло сделать вывод об улицах и дорогах, на которых должны быть произведены указанные работы.

Это, в свою очередь, затрудняло участникам закупки рассчитать транспортные, финансовые и иные расходы, связанных с выполнением работ по ремонту улично-дорожной сети Челябинска.

Действия управления дорожного хозяйства признаны «противоречащими требованиям ч. 1 и 2 ст.17 Закона о защите конкуренции, запрещающей ограничение конкуренции при проведении торгов. Управлению выдано предписание о совершении действия, направленных на обеспечение конкуренции при проведении торгов». Должностное лицо привлечено к административной ответственности в размере 15 тысяч рублей.

Челябинск, Юлия Димова

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