В нацпарке Зюраткуль сгорел визит-центр

Стихия уничтожила гостевой дом на территории национального парка «Зюраткуль».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», происшествие случилось рано утром в субботу, 20 июля. Во время сильной грозы молния ударила в крышу одноэтажной деревянной постройки, оборудованной под визит-центр для туристов нацпарка. В результате пожар полностью уничтожил выставочный зал, интерактивный музей природы «Сердце-озеро» и несколько гостевых домиков, пристроенных к центру, сообщает городской портал «Сатка74.ру». По данным пресс-службы НП «Зюраткуль», пострадавших нет.

Напомним, чуть более месяца назад при странных обстоятельствах загорелось здание музея природы на территории национального парка Таганай. Тогда огонь повредил дневники наблюдений, коллекцию минералов и другие экспонаты музея. Сотрудники нацпарка заподозрили поджог и обратились с заявлением в полицию.

Челябинск, Юлия Димова

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