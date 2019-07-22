На то, чтобы избавить Челябинск от свалки, уйдет 20 лет и 4 млрд рублей (ФОТО)

В Челябинске начались подготовительные работы к рекультивации городской свалки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас полигон неоднороден – состоит из разнокалиберных холмов. В течение трех месяцев телу свалки должны придать форму, предусмотренную проектом. Затем начнется основной технический этап рекультивации: свалочное тело будет полностью переформировано, спрятано под многослойный метровый защитный экран, будет проведена дегазация, организована система сбора и утилизации биогаза и фильтрата.

Завершить основной этап планируется к 2022 году. Затем полигон, превращенный в холм, засеют травой – еще около 4 лет отведено на то, чтобы растительность на поверхности холма прижилась. Но доступ к рекультивированной свалки будет закрыт примерно до 2040 года: тело полигона должно дать усадку и утрамбоваться.

Сейчас на полигоне работают 20 человек и 17 единиц техники. Их задача – проложить временные дороги и начинать формирование ровного холма. Наблюдать за работой можно будет в прямом эфире: в ближайшее время на полигоне будут установлены видеокамеры.

Пока не решен вопрос, что делать со свалочными газами образующимися в результате гниения отходов. Их планируется выкачивать из тела свалки и сжигать в специальных установках. Во многих странах тепло, образующееся в процессе сжигания биогаза, используют для обогрева социальных и производственных объектов. Но в Челябинске желающих использовать подобный ресурс пока не нашлось.

Предварительно стоимость работ по рекультивации свалки оценивается в 3,8 млрд рублей. Около 90% этой суммы должно быть выделено из федерального бюджета.

Напомним, местный мусорный полигон появился в 1949 году как временная мера, однако сейчас ее площадь сопоставима с 11 футбольными полями, а высота достигает девятиэтажного дома. О закрытии свалки заговорили в 1989 году. В 1992 году полигон официально закрыли, но де-факто он проработал еще без малого 30 лет.

В теме закрытия городской свалки в Челябинске вернулись в 2016 году. А когда у города появилась перспектива стать местом проведения саммитов ШОС и БРИКС, стало понятно, что тянуть с решением вопроса больше нельзя. Челябинский полигон перестал принимать мусор в сентябре 2018 года. Отходы начали вывозить в Полетаево, назвав это временной мерой – до того, как построят полигон в Чишме.

Однако на днях министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев заявил, что в Чишме, скорее всего, нового полигона не будет. И куда вывозить мусор, после того, как Полетаевская площадка (расположенная, между прочим, во втором защитном поясе единственного питьевого источника Челябинской агломерации) себя исчерпает, пока не ясно.

Отметим так же, что экспертиза проекта рекультивации челябинской свалки еще не завершена.

Челябинск, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 22.07.19

Банк России нашел 1 024 «черных кредитора» и 154 финансовые «пирамиды». / На Урале подросток погиб в заброшенной шахте. / Недорого и полезно: россиян предлагают кормить колбасой с саранчой. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»