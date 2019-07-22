На Урале подросток погиб в заброшенной шахте

В Челябинской области 15-летний парень насмерть разбился в заброшенной шахте.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального следственного управления СК России, трагедия произошла днем 22 июля в Агаповском районе. Подросток с приятелями прогуливался в окрестностях поселка Новобурановка близ заброшенной шахты Гумбейского щебеночного завода и случайно угодил в штрек глубиной около 100 метров. От полученных травм парень скончался. Очевидцы происшествия вызвали экстренные службы. Прибывшие на место спасатели-альпинисты извлекли тело подростка со дна заброшенного карьера.

По факту смерти несовершеннолетнего проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проверка взята на контроль руководителем следственного управления.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 22.07.19

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