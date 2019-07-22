В Челябинске собираются остановить выдачу разрешений на нестационарную торговлю

Главы районов Челябинска игнорируют распоряжение временно исполняющей обязанности главы городской администрации о сносе незаконных киосков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблема нелегальной торговли в очередной раз поднималась на прошедшем сегодня аппаратном совещании в мэрии. Выслушав доклад главы Курчатовского района Сергея Антипова, Котова возмутилась ненадлежащей работой по сносу рынка в районе бывшего кинотеатра «Победа». Она отметила, все отведенные сроки прошли, а хозяева павильонов и не собираются освобождать муниципальные площадки.

А в новых микрорайонах владельцы киосков демонстративно устанавливают свои ларьки сразу после проверок властей, при этом выкладывают видео в сеть.

Проблемы существуют не только в Курчатовском районе: по официальным данным в городе работает более 1 тысячи нелегальных киосков. Кроме того, торговля ведется с машин и лотков.

Такими темпами, заявила Котова, скоро все ларьки в городе будут нелегальными. И предложила приостановить выдачу разрешений на торговлю.

Вопрос будет рассмотрен в ближайшее время.

Челябинск, Юлия Димова

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