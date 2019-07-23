В Челябинске на мандат депутата претендует больше тысячи человек

Больше тысячи человек претендует на мандат депутата челябинского райсовета.

Как сообщили РИА «Новый День» в областной избирательной комиссии Челябинской области, по состоянию на 22 июля 2019 года на выборах в органы местного самоуправления в Челябинской области выдвинулось 2 тысячи 27 кандидатов в депутаты и главы органов местного самоуправления Челябинской области, из них 1 тысяча 225 представителей политических партий, 802 самовыдвиженца.

В Челябинске выдвинуто 1026 кандидатов, 432 из которых самовыдвиженцы.

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 23.07.19

Старость не радость. Спецпроект РИА Новый День «Экономика для чайников». / Нам есть, чем удивить: как выглядит Челябинск за год до саммитов (ФОТО). / В Челябинске собираются остановить выдачу разрешений на нестационарную торговлю. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»