В Челябинске маршрутка сбила пешеходов

В Челябинске водитель маршрутки сбил двух пешеходов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД города, дорожная авария произошла накануне на улице Садовой. Мужчина за рулем ПАЗ двигался по маршруту №14, в это время молодые люди 24 и 28 лет переходили проезжую часть в неустановленном месте.

В результате происшествия пешеходы получили различные травмы. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Еще в двух авариях, по данным Госавтоинспекции Челябинска, пострадали дети. В первом случае водитель «Рено логан» сбил шестилетнего мальчика, шедшего возле дома №22 по ул. Салавата Юлаева. Через пару часов на ул. Кузнецова автомобиль «Датцун» сбил «на зебре» девятилетнюю девочку. В обоих случаях юные пешеходы госпитализированы. Согласно официальной сводке, только за 6 месяцев 2019 года в Челябинске зафиксировано 93 ДТП с участием детей.

Челябинск, Юлия Димова

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