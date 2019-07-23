Директор уральского предприятия пойдет под суд за мошенничество с налогами

В Челябинской области директора дорожного предприятия будут судить за налоговое преступление.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального следственного управления СК России, завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя ЗАО «Каслидорремстрой», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

По версии следствия, в 2014 году бизнесмен подготовил фиктивный документооборот в виде договоров, счетов-фактур и товарных накладных, которые впоследствии предоставил в фискальный орган для начисления вычетов по налогу на добавленную стоимость в размере более 78 млн рублей.

По ходатайству следователя суд арестовал земельный участок и объекты недвижимости обвиняемого. После утверждения обвинительного заключения материалы дела переданы в суд.

Челябинск, Юлия Димова

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