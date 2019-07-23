Участок трассы М5 «Урал» перекроют из-за угрозы камнепада

На участке федеральной автодороги М5 в Челябинской области на два месяца ограничат движение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», в период с 23 июля по 30 сентября реверсивное движение организовано на участке трассы между Златоустом и Ашой (1566 – 1721 км).

Ограничения связаны с выполнением работ по проведению противокамнепадных мероприятий в горнозаводской зоне. Автомобилистов просят заранее планировать маршрут и время в пути с учетом введенных ограничений.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 23.07.19

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