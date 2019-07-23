Граждане Беларуси незаконно вторглись в Таиланд по вине уральского турагента

В Челябинской области турагентство заплатит компенсацию клиентам за испорченный отпуск в Таиланде.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Миасского городского суда, с иском к ООО «Исеть Трэвел», ООО ТК «СД» и ООО «Сто дорог» обратились граждане Беларуси. В декабре 2018 года они приобрели тур на двух человек по маршруту Челябинск – Бангкок – Челябинск, авиабилеты и групповой трансфер общей стоимостью 110 тысяч рублей.

В феврале клиенты турагентства вылетели в Таиланд, однако попасть в страну и провести долгожданный отпуск не смогли. При прохождении паспортного контроля выяснилось, что у них нет визы. При этом в Челябинске, где были куплены путевки, их не проинформировали о необходимости оформления визы для граждан Беларуси. За незаконное проникновение в страну туристов оштрафовали и заселили в комнату для ожидающих обратного вылета.

Суд постановил, что «Сто дорог» нарушила закон о защите прав потребителей, не предоставив клиентам достоверную информацию о туристическом продукте, не разъяснив правила въезда в страну. Требования истцов удовлетворены частично. С туристической компании взысканы убытки в размере 161 тысячи рублей, 2 тысячи рублей в счет компенсации морального вреда каждому из клиентов, неустойка и штраф за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя на общую сумму 100 тысяч рублей, расходы на оплату перевода документов в размере 5, 7 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.

Челябинск, Юлия Димова

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