Жители Миасса жалуются на химический запах в воздухе

Жители Миасса жалуются на странные примеси в атмосферном воздухе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жалобы начали поступать сегодня утром в местные СМИ. Горожане отмечают, что над машгородком появился дым, а в воздухе пахнет химией.

«Как сообщает миасский территориальный отдел РГЭН, им поступали звонки из Новоандреевки и Новотагилки с жалобами на выбросы, которые идут из Карабаша. В данный момент экологи проясняют ситуацию», – пишет «Миасский рабочий». Издание отмечает: в отделе ГОЧС уверяют, что угрозы для жизни и здоровья населения нет.

Отметим, что Карабаш расположен примерно в 47 километрах (расстояние по прямой) к северу от Миасса. В Карабаше расположен медеплавильный комбинат, принадлежащий Русской медной компании. Сегодня в Челябинской области дуют ветра северного направления.

Миасс, Павел Зварзин

Миасс. Другие новости 24.07.19

Челябинские центры пластической хирургии заподозрили в обмане клиентов. / В Сеть попало письмо Путину от ямальского прокурора, который поедет на повышение Екатеринбург (СКРИН). / Восстановить больницы и перезапустить производство: Алексей Текслер проинспектировал северные территории Челябинской области. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»