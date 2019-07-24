Гибель подростка в южноуральской шахте обернулась уголовным делом

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 15-летнего парня в заброшенной шахте под Магнитогорском.

Как уже сообщал «Новый День», трагедия произошла 22 июля в Агаповском районе. Во время прогулки с друзьями в окрестностях поселка Новобурановка подросток угодил в штрек недействующей шахты щебеночного завода глубиной около 100 метров. От полученных травм парень скончался.

По итогам доследственной проверки установлено, что заброшенная шахта находится на балансе одного из предприятий, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области. Территория карьера ничем не огорожена.

В рамках расследования уголовного дела по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) будут установлены виновные лица, не обеспечившие режим безопасности на опасном объекте.

Челябинск, Юлия Димова

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