Начальник экопатруля Миасса подал в отставку после проверки озера Тургояк

Начальник миасского участка «Особо охраняемые территории Челябинской области» Борис Саратцев уволен после рейда минэкологии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поводом для проведения проверочных мероприятий в границах озера Тургояк явились публикации миасской общественницы Анны Сизовой. В своем блоге экоактивистка пожаловалась на многочисленные нарушения природоохранного законодательства со стороны арендаторов объекта с особым статусом. В районе городского пляжа зафиксированы стихийные свалки мусора, биотуалеты не работают и туристам приходится справлять нужду в ближайших кустах. Отдельного внимания, по мнению блогера, заслуживают несанкционированные автопарковки и эксплуатация водного транспорта с двигателями внутреннего сгорания в границах памятника природы.

В ходе рейда представители министерства экологии во главе с министром Сергеем Лихачевым подтвердили слив нечистот в озеро Тургояк, зафиксировали моторные лодки, используемые без разрешения, составили административные протоколы. По итогам проверки руководителю миасского экопатруля Борису Старцеву, ответственному за чистоту озера, предложили уволиться по собственному желанию.

Напомним, Тургояк является памятником природы, поэтому установлены особые условия его эксплуатации. Однако, по словам жителей Миасса, правила и ограничения нарушаются в массовом порядке.

Челябинск, Юлия Димова

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