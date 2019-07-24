Вдыхать запах гари южноуральцам придется еще не менее суток

Вдыхать запах гари южноуральцам придется еще не менее суток: в Челябинской области объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24-25 июля в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. В связи с этим предупреждение о возникновении НМУ объявлено на территории Карабаша, Сатки, Златоуста, Аши, Коркино с 19 часов 24 июля до 13 часов 25 июля; на территории Челябинска – до 19 часов 25 июля.

Напомним, сегодняшний смог, накрывший северную часть области, Челябинск и Миасс в министерстве экологии объяснили дымом пожаров на севере России. Северные ветра будут господствовать на территории Южного Урала еще двое суток.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 24.07.19

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