В России составили рейтинг самых больных городов

Челябинск занял второе место в рейтинге самых больных городов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», исследование проводилось в июле текущего года независимым агентством ZOOM MARKET в 25 городах России. Респондентам задавали три вопроса:

Вы болеете больше 3 раз в год?

Если заболеваете, идёте на больничный?

Если заболеваете Вы, то болеете всей семьёй?

Самым больным городом оказалась Москва, на втором месте Челябинск, на третьем – Пермь.

В целом, 38% жителей России болеют чаще трех раз в год. 41% опрошенных отметили: если заболевают один, то следом болеет вся семья.

32% россиян берут больничный, 46% опрошенных переносят болезнь «на ногах», в том числе посещая работу, а 22% респондентов указали, что берут несколько дней «за свой счет» чтобы «отлежаться дома».

Отмечается, что в Москве больничный берут не более 12% репондентов, а чаще всего на больничный уходят в Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре и Воронеже.

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 24.07.19

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