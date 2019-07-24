В России составили рейтинг самых больных городов

Челябинск занял второе место в рейтинге самых больных городов.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», исследование проводилось в июле текущего года независимым агентством ZOOM MARKET в 25 городах России. Респондентам задавали три вопроса:
Вы болеете больше 3 раз в год?
Если заболеваете, идёте на больничный?
Если заболеваете Вы, то болеете всей семьёй?
Самым больным городом оказалась Москва, на втором месте Челябинск, на третьем – Пермь.
В целом, 38% жителей России болеют чаще трех раз в год. 41% опрошенных отметили: если заболевают один, то следом болеет вся семья.
32% россиян берут больничный, 46% опрошенных переносят болезнь «на ногах», в том числе посещая работу, а 22% респондентов указали, что берут несколько дней «за свой счет» чтобы «отлежаться дома».
Отмечается, что в Москве больничный берут не более 12% репондентов, а чаще всего на больничный уходят в Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре и Воронеже.
Челябинск, Светлана Намская
Челябинск. Другие новости 24.07.19
Вдыхать запах гари южноуральцам придется еще не менее суток. / Начальник экопатруля Миасса подал в отставку после проверки озера Тургояк. / Кабмин схочет разрешить вырубку леса на Байкале ради РЖД. «Загубим озеро!», – предупредили экологи. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2019, РИА «Новый День»