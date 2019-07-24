Где это у вас там дымит? У Челябинска и Миасса обнаружились горячие точки

Причиной смога, накрывшего сегодня часть Челябинской области, стала совокупность погодных условий. Так заявили в МЧС. Но есть и другие версии.

Как уже сообщал «Новый День», жители Челябинска и Миасса с утра жалуются на проблемы с дыханием, вызванные удушающей дымкой, появившейся над городами. В минэкологии заявили, что дым мог долететь от пожаров на севере страны, тем более, что в Свердловской области аналогичные проблемы.

Действительно, в Екатеринбурге с утра тоже пахло гарью.

Но в ГУ МЧС РФ по Челябинской области предложили свою версию: «В отдельных населенных пунктах Челябинской области сегодня наблюдалась дымка. Катализатором данного явления стала совокупность погодных условий. Природных пожаров и термических точек на территории региона нет», – заявили в ведомстве.

И добавили: «Похожая ситуация сегодня отмечается и в соседних регионах федерального округа. Так по данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды слабый ветер и высокая влажность привели к образованию дымки и накоплению веществ в приземистом слое атмосферы. Мониторинг обстановки продолжается».

При этом онлайн-сервисы показывают, что термические точки в области есть. И как раз с севера от тех городов, где жаловались на смог.

Это карта пожаров по состоянию на 18:57 местного времени. Пожары на севере действительно зафиксированы – за полярным кругом. Чисто теоретически дым от них может дотянуться до Челябинска – ветер-то северный.

Но, во-первых, площадь пожаров не так велика, а, во-вторых, на севере Челябинской области никакой гари сегодня почему-то не ощущали.

Зато в Челябинске было не продохнуть. И сейчас, согласно датчикам общественного движения «Челябинск, дыши!», фиксирующим содержание в воздухе вредных примесей, весь город красный. Миасс, кстати тоже.

Укрупняем карту пожаров и видим, что на севере Челябинска есть свои термические точки – горят они или просто дымят, по карте не определишь. Но тепло там точно выделяется ощутимое.

В самом Миассе ничего, что можно идентифицировать, как горение, не наблюдается. Зато такая точка есть севернее – в городе Карабаше, где расположено ЗАО «Карабашмедь», принадлежашее Русской медной компании. Кстати, и Сатке тоже что-то «горит».

Вот как карабашский источник выглядит при приближении.

Напомним, на ближайшие сутки предприятиям Челябинска, Карабаша и Сатки объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях. И – по идее – заводы должны сократить выбросы.

Кстати, 20 июля ПАО «Мечел» подписало соглашение с правительством Челябинской области – как раз о снижении выбросов.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 24.07.19

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