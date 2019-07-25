В ДТП на Урале погибли пять человек

В Челябинской области в ДТП погибли пять человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении ГИБДД по Челябинской области, авария произошла 24 июля в 23:50 часов на 6 км автодороги Аргаяш – Кулуево – Марксист – Альмеева на территории Аргаяшского района.

31-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ 21074, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и в лоб столкнулся с автомобилем ВАЗ- 2111, которым управлял 21-летний молодой человек.

В результате ДТП в автомобиле ВАЗ-2111 погибли водитель и 22 летняя пассажирка, в автомобиле ВАЗ-21074 – водитель и два неустановленных мужчины погибли.

Еще одного пассажира «семерки» – мужчину 22 лет госпитализировали.

Челябинск, Павел Зварзин

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