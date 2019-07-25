В Челябинске украли трамвайные рельсы

В Челябинске из-за кражи трамвайных путей дестабилизирована работа городского электротранспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пропажа семи метров трамвайных контррельсов на Свердловском тракте в районе ветлечебницы обнаружилась сегодня утром. По словам очевидцев, грабители орудовали ночью: рельсы, защищающие вагоны от схода, спиливали бензорезом и грузили в «Газель».

«Теперь чтобы избежать аварийных ситуаций, на этом участке снизили скорость движения трамваев», – сообщается на странице сообщества «Челябинский транспорт» в соцсетях.

Один из участников обсуждения напомнил, что на перекрестке, где зафиксировано происшествие, имеются камеры видеонаблюдения. Впрочем, при последующем обсуждении инцидента выяснилось, что камеры действительно работают, однако зона их действия может не дотягиваться до места преступления.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 25.07.19

Экономика России в зоне риска: индикаторы сигнализируют о предстоящем спаде. / В ДТП на Урале погибли пять человек. / Покупатели жилья смогут рассчитывать на компенсацию в случае признания сделки недействительной, но деньги вернут не всем. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»