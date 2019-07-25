Контрольно-счетная палата Челябинской области подвела промежуточные итоги реализации нацпроектов в регионе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отчет был сформирован на основании достигнутых показателей южноуральских министерств и ведомств, ответственных за реализацию глобальных проектов.

Напомним, указом президента на федеральном уровне разработаны 12 национальных проектов и комплексный план модернизации и расширения магистральной структуры. В целях их реализации утверждены 78 федеральных проектов. В Челябинской области действуют 52 региональных проекта, направленных на реализацию 52 федеральных и охватывающих 12 национальных проектов. Общий объем бюджетных ассигнований превышает 16 млрд рублей.

Согласно отчету КСП, по состоянию на июнь план реализации нацпроектов в Челябинской области выполнен на 14,8%. Столь низкие показатели, по мнению зампредседателя палаты Юрия Подшивалова, обусловлены недостаточным уровнем контрактации по бюджетным средствам. «Одной из причин низкого уровня заключенных государственных контрактов можно обозначить отсутствие в регионе центра принятия решений с соответствующей ответственностью за результативность и эффективность обеспечения государственных нужд, единого органа исполнительной власти, ответственного за реализацию государственной политики», – заключает эксперт.

Среди остальных проблем он выделяет низкий уровень освоения средств, перевыполнение показателей региональных проектов, расхождение целей, задач, а также индикативных показателей с целями национальных проектов и государственных программ Челябинской области, а также отсутствие в регионе единого центра мониторинга и контроля реализации нацпроектов. Итоги экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг исполнения региональных составляющих национальных проектов» направлены врио губернатора Челябинской области Алексею Текслеру, председателю Заксобрания Владимиру Мякушу, главному федеральному инспектору Сергею Мореву, прокурору Виталию Лопину и начальнику регионального УФСБ Сергею Сизову.

Челябинск, Юлия Димова

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