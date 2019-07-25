Низкий КПД: депутаты Госдумы от Челябинской области не могут похвастаться ни депутатской, ни медийной активностью

Большинство депутатов Госдумы РФ от Челябинской области не могут похвастаться ни депутатской, ни медийной активностью. А по коэффициенту полезного действия половина из них находится в четвертой и даже пятой сотне так называемых народных избранников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», интегральный рейтинг качества работы депутатов в Госдуме РФ с января по июль 2019 года представил «Депутат.клуб». В роли ведущих экспертов выступили политологи Дмитрий Гусев и Алексей Мартынов.

«Работа в Государственной Думе – это высокая ответственность перед страной и перед обществом, – отмечают авторы исследования. – От КПД депутата зависит не только его возможность переизбраться на следующий срок. От качества работы парламентариев зависит развитие страны, ее безопасность и способность отвечать на вызовы времени».

Подчеркивается, что рейтинг не зависит от партийной принадлежности, только от реального качества работы парламентария.

КПД вычисляется на основании четырех базовых параметров:

Индекс активности депутата в Госдуме – это соотношение суммы выступлений в зале пленарных заседаний и участия в законопроектах к сумме всех выступлений и законопроектов за сессию.

Индекс народного голосования – соотношение голосов на странице депутата на сайте «Депутат.клуб» к общему количеству проголосовавших на портале. Голосование накопительное, за всё время в нём приняло участие около 4 миллионов человек.

Индекс медийности вычисляется по данным порталов «Медиалогия» и «Медиаметрикс» с учетом федеральных и региональных СМИ и ТВ каналов

Индекс работы в регионе (оценка экспертов). Участвуют более 800 федеральных и региональных экспертов, политтехнологов и журналистов, оценивая следующие параметры:

работа с жителями и общественными организациями;

работа в регионе с органами региональной власти (губернатор, правительство региона, власти муниципалитетов);

работа с региональными элитами (бизнесмены, депутаты всех уровней, ЛОМы, ВИПы);

работа в интернете (открытость и доступность депутата в сети, ведется ли через интернет взаимодействие с жителями и представителями территории, освещается ли работа на территории в интернете).

Максимальные оценки, полученные депутатами Госдумы в рейтинге июля 2019 года:

индекс активности – 37,7

индекс народного голосования – 22,51

индекс медийности – 51, 74

индекс работы в регионе – 29,9.

Максимальный КПД – 84,49.

Ни один из южноуральских депутатов указанных оценок не достиг, но двое вошли в ТОП-50.

Валерий Гартунг получил за депутатскую активность 33,03 балла ( у остальных это показатель не выше 5,5), в ходе народного голосования ему поставили 4,16 балла (тоже самая высокая оценка среди южноуральцев), экспертная оценка – 13,2, индекс цитирования, несмотря на прилагаемые усилия, неваысок – 5,59. Общий КПД – 55,99. Гартунг занимает 17 строчку в рейтинге.

В спину ему дышит Владимир Бурматов: у него сравнительно высокие экспертная оценка (22,2) и индекс цитируемости (23,33). Зато народная оценка 4,07, а показатель депутатской активности – 5,25. В итоге КПД – 54,88 и 18 место.

Третья по результату среди депутатов от Челябинской области Елена Ямпольская расположилась аж на 97 месте: эксперты поставили ей 19 баллов, пресса тоже ее периодически цитирует – 7, 17, но народ относится прохладно – 3,57, да и депутатская активность очень низкая – 1,86. Общий КПД – 31,59.

Во второй сотне отметились Виталий Пашин (второй после Гартунга результат активности – 5,43, и третий после Бурматова и Ямпольской результат цитируемости – 6,9; КПД – 28,55; 131 место) и Дмитрий Вяткин (который может похвастаться третьим среди земляков результатом по оценке экспертов – 13,9; КПД – 26,21; место в рейтинге 162).

Следующий в рейтинге Виталий Бахметьев – КПД – 20,96; место 306. Олег Колесников занял 333 место: у него отмечена самая низкая среди южноуральцев депутатская активность – 1,08, пресса его тоже не жалует – 1,28. Зато эксперты поставили 143 баллов – это третий в Челябинской области результат. КПД в целом – 20,17. Анатолий Литовченко на 345 строчке: КПД – 19,75.

Андрей Барышев с депутатской активностью 1,71 и КПД 17,63 расположился на 400 строчке из 440. Василий Шишкоедов на 425 месте: у него зафиксированы самые низкие среди южноуральцев оценки по всем показателям, кроме депутатской активности (с показателем 1,37 он обошел Колесникова). КПД 15,68.

Москва, Игорь Юров

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