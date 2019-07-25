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Четверг, 25 июля 2019, 14:58 мск

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Южноуральцы не любят ездить на работу на велосипеде

Почти половина южноуральцев добирается на работу на личном автомобиле. Такой вид транспорта предпочитают 46% опрошенных, это самый высокий показатель в России, сообщает служба исследований компании HeadHunter.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 30% жителей Челябинской области выбирают общественный транспорт, 21% предпочитают ходить пешком.

Самые низкие показатели среди южноуральцев по использованию двухколесного транспорта. Велосипед выбирают лишь 2% южноуральцев работоспособного возраста. Возможно, причина в том, что в регионе практически нет велодорожек.

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В целом по России регулярно ездят на работу на велосипеде 8% опрошенных. Как ни странно, но большинство из них – люди из автомобильного бизнеса (19% представителей сферы выбрали этот вариант), а также работники сферы искусства и развлечений (18%). Популярен этот вид транспорта и у рабочего персонала, ИТ-специалистов (по 11%) и производственников (10%).

Личный автомобиль предпочитают представители высшего менеджмента и автомобильного бизнеса (по 47%), юристы (44%), производственники (41%), медики и представители сферы транспорта и логистики (по 37%). На общественном транспорте чаще всего ездят начинающие специалисты и студенты (54%), маркетологи и рекламщики (52%), административные работники и специалисты по управлению персоналом (по 50%).

Вариант «хожу на работу пешком» чаще других выбирали респонденты из банковской сферы (23%) и медицины (21%).

Челябинск, Юлия Димова

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