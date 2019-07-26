В Снежинске разбираются, куда делись деньги, заплаченные за газ и воду

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту причинения особо крупного ущерба поставщикам коммунальных ресурсов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, фигурантом уголовного дела стало ООО «Доверие». Ранее управляющая компания Снежинска заключила договоры на поставку газа, тепловой энергии, холодной питьевой воды и приему сточных вод с ресурсоснабжающей организацией – АО «Трансэнерго». Несмотря на то, что собственники жилых помещений регулярно оплачивают жилищно-коммунальные услуги, «Доверие» не перечисляло деньги на поставку ресурсов, вследствие чего образовался долг в размере 10 миллионов рублей.

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Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы, где по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб).

Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой на контроль.

Челябинск, Юлия Димова

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