На Урале расследуют дело о поставке некондиции на оборонный завод

В Челябинской области расследуется уголовное дело о мошенничестве с поставками некондиционной продукции для оборонного предприятия.

Как сообщили корреспонденту РИА «Новый День» в пресс-службе военной прокуратуры Челябинского гарнизона Центрального военного округа, в 2017 году должностные лица АО «Челябинский радиозавод «Полет» заключили договор поставки комплектующих с аффилированной компанией – ООО «НПП Электромаш».

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Исполнитель государственного контракта на производство продукции военного назначения поставил предприятию детали на общую сумму 21,2 млн рублей. Впоследствии выяснилось, что комплектующие некондиционные, да еще, как следует из сообщения и контрафактные.

По материалам прокурорской проверки возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество в особо крупном размере» и части 1 статьи 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями», объединенные в одно производство. По требованию надзорного ведомства поставщик заменил контрафактную продукцию на детали надлежащего качества. Расследование продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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