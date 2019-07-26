Правительство РФ утвердило методики оценки эффективности губернаторов, соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте кабмина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на основе утвержденных методик эффективность деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной власти субъектов Федерации будут оцениваться ежегодно в течение ближайших пяти лет.

Предусмотрены показатели:

Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства , включая индивидуальных предпринимателей Производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики Уровень реальной среднемесячной заработной платы Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета Уровень бедности Ожидаемая продолжительность жизни при рождении Естественный прирост населения Количество семей, улучшивших жилищные условия Уровень доступности жилья Доля городов с благоприятной городской средой Качество окружающей среды Уровень образования Доля соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог регионального значения и автомобильных дорог в городских агломерациях с учетом загруженности

Ранее сообщалось еще об одном критерии – уровне доверия к власти (президенту, правительству, главам регионов). В опубликованном на сайте правительства постановлении такой номы нет, однако показатель станет одним из основных при оценке деятельности глав субъектов федерации.

Москва, Игорь Юров

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