Грабежи и нарушения: южноуральский прокурор рассказал о недочетах в работе силовиков

Прокуратура Челябинской области подвела итоги работы силовых ведомств за первое полугодие 2019 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в коллегии прокуратуры с участием врио губернатора Алексея Текслера глава надзорного ведомства Виталий Лопин привел неутешительную статистику по количеству нарушений со стороны органов предварительного следствия и дознания. Так, за шесть месяцев выявлено свыше 10 тысяч нарушений при расследовании дел, 13 тысяч – при регистрации сообщений о преступлениях, отменено порядка 4,5 тысяч отказов в возбуждении уголовных дел. Около сотни дел находятся в производстве более года и требуют принятия самых жестких мер по устранению нарушений сроков расследования.

В целом, криминогенная обстановка в регионе характеризуется стабильным уровнем преступности, добавил прокурор. Зафиксирован рост имущественных преступлений, в первую очередь, грабежей.

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Также на коллегии поднимался вопрос об усилении контроля за ходом работ при подготовке к саммитам ШОС и БРИКС. Перенос основных мероприятий в Санкт-Петербург не снимает с надзорных органов ответственность за организацию мероприятий, запланированных в Челябинской области, подчеркнул Виталий Лопин. Для контроля уже создана межведомственная группа, в которую вошли руководители региональных силовых структур.

Еще одним важным направлением в работе надзорного органа должна стать работа по оценке деятельности глав территорий в период подготовки к отопительному периоду. Руководителей муниципалитетов, регулярно затягивающих сроки получения паспорта готовности к зиме, Виталий Лопин предложил отправлять в отставку, доводя соответствующую информацию до губернатора.

Челябинск, Юлия Димова

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