В Челябинске полигон ТБО и регоператора обвиняют в манипуляциях с мусором

Челябинское УФАС подтвердило незаконность отказа мусорного оператора вывозить на свалку мешки после субботников. В нарушении закона о защите конкуренции обвинили и полигон ТБО, вдвое завысившего тариф на захоронение уличных отходов.

Как сообщили корреспонденту РИА «Новый День» в пресс-службе антимонопольного ведомства, на отказ ООО «Центр коммунального сервиса (ЦКС) вывозить отходы, собранные минувшей весной в ходе весенней уборки челябинских дворов, одновременно пожаловались собственники квартир, управляющие компании и общественные организации.

ЦКС, наделенный статусом регионального оператора по обращению с отходами с января 2019 года, настаивал на том, что мусор после субботников не относится к твердым коммунальным отходам.

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Исходя из того, что растительные отходы, образующиеся на придомовых территориях, отражены в расчетах норматива накопления ТКО, регоператор обязан вывозить ветки кустарников и другой мусор совместно с бытовыми отходами, считают в УФАС. Также ЦКС не вправе отказываться от вывоза содержимого мусоропроводов и мусороприемных камер при наличии соответствующей инфраструктуры. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении регоператора дела по части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.

Еще одно дело о нарушении закона о защите конкуренции расследуется в отношении ООО «Полигон ТБО». С жалобами в УФАС обратились ООО «Жилавтотранс» и ООО УК «ПЖРЭУ Курчатовского района». Коммунальщики сообщили о навязывании услуг по складированию мусора на свалке в Полетаево также после весенней уборки дворов. «До апреля 2019 года стоимость приема мусора соответствовала размеру предельного тарифа на захоронение ТКО, утвержденного министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области. С 18 апреля тариф на отходы от субботников повысился до 1339,06 рублей за тонну, что почти вдвое выше предельного тарифа. После отказала «Жилавтотранс» платить за отходы по новому тарифу, мусоровозам запретили въезд на полигон, что является нарушением действующего законодательства.

29.04.2019 ООО «Полигон ТБО» в адрес ООО «Жилавтотранс» направлено уведомление о том, что с 8:00 часов 30.04.2019 въезд автотранспорту на полигон ТБО с отходами от субботников запрещен.

Челябинск, Юлия Димова

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