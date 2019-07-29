В выходные в воздухе Челябинска зашкалила концентрация мелкодисперсионной пыли (частиц РМ2.5). Это зафиксировали датчики, установленные в различных частях города общественными активистами.

Как уже сообщал «Новый День», в субботу и воскресенье в Челябинске были отмечены метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания в воздухе вредных примесей. В такие периоды промышленным предприятиям рекомендуют снизить выбросы.

Следуют они этим рекомендациям или нет, сейчас проверяет минэкологии региона, горожане же жалуются на то, что в выходные ночью было нечем дышать.

Фотографии со спутников подтверждают: по ночам на территории челябинских предприятий что-то происходит. Вот, например снимки за сутки (время указано всемирное, для определения местного нужно прибавлять 5 часов)

Активность термоточек зафиксирована именно ночью – в 3 часа.

А вот показания датчиков, фиксирующих концентрацию частиц РМ2.5 в воздухе после такой активной ночи:

Напомним, РМ2.5 – это воздушный загрязнитель, в состав которого входят как твердые микрочастицы, так и мельчайшие капельки жидкостей. И те, и другие размером примерно от 10 нм до 2,5 мкм.

Разделяются первичные РМ2.5 (выбрасываются в воздух уже готовыми – мельчайшие кусочки сажи, асфальта и автомобильных покрышек, частицы минеральных солей (сульфаты, нитраты), соединения тяжелых металлов (в основном оксиды) и вторичные (образуются непосредственно в атмосфере: например, в городской воздух выбрасываются оксиды азота и серы, при контакте с водой они образуют кислоты, а уже из них получаются твердые частицы солей (нитраты и сульфаты).

Частицы РМ2.5 опасны: они настолько мелкие, что проходят сквозь биологические барьеры в организме – носовую полость, верхние дыхательные пути, бронхи, вместе с воздухом попадают напрямую в альвеолы и кровь. Частицы накапливаются в организме и со временем могут привести к серьезным проблемам.

Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения о загрязнении воздуха и его влиянии на здоровье людей, с 1990 по 2010 год 3,1 млн людей умерли от причин, связанных с частицами РМ2.5. Всего с РМ2.5 связаны 3% смертей от заболеваний сердечнососудистой и дыхательной систем и 5% смертей от рака легкого.

Отметим, на состояние атмосферного воздуха в Челябинске обратил внимание и полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов. «Я прилетел в Челябинск ночью и ощутил острый химический запах. Отсюда и рост онкологии», – заявил полпред в минувшую пятницу на совещании по реализации нацпроектов.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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