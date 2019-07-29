В детсаду Челябинска произошла воскресная резня бензопилой

В одном из детских садов Челябинска случилась резня бензопилой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 28 июля на северо-востоке города. Пьяный мужчина явился в детский сад и потребовал отдать ему ребенка. Сторож учреждения сообщил, что никаких детей нет, так как в воскресенье детсад не работает. В ответ горе-папаша ударил сторожа по лицу и попытался отыскать ребенка на территории детского заведения.

Сторож схватил бензопилу, которой проводил обрезку на участке, и бросился за обидчиком. В конце концов, обоих отправили в полицию. У пьяного дебошира серьезно повреждена рука.

Проводится доследственная проверка.

Челябинск, Павел Зварзин

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