Южноуральцы стали чаще жаловаться на работу банков

В Челябинской области на треть увеличилось число жалоб на работу банков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе челябинского отделения Уральского ГУ Банка России, в первом полугодии 2019 года от жителей региона поступило 2 тысячи 994 жалобы. За аналогичный период прошлого зафиксировано 2 тысячи 213 жалоб.

Чаще всего южноуральцы жаловались на работу кредитных учреждений (1912 обращений), из них 43% жалоб были связаны с потребительским кредитованием, 9% приходилось на долю ипотечного кредитования. «Основными причинами недовольства жителей региона стали автодозвон со стороны банков, навязывание дополнительных услуг при заключении договора, невозможность выполнять обязательства по ипотеке, а также невозможность погашать кредиты в иностранной валюте в связи с изменением курса», – рассказали в ведомстве.

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На микрофинансовые организации в текущем году от южноуральцев поступило 369 обращений. Большинство жалоб касались размера начисления процентов по договорам микрозаймов. Также южноуральцы остались недовольны работой страховых организаций. На навязывание дополнительных услуг при заключении договоров ОСАГО, неверный расчет коэффициентов и технические сложности при оформлении электронных полисов клиенты пожаловались 331 раз.

Челябинск, Юлия Димова

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