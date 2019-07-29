На пост мэра Троицка претендуют девять человек

В Троицке завершился прием документов на должность главы администрации.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, в числе подавших заявления – девять человек – действующий глава города Александр Виноградов, директор МБУ «Троицкстройконтроль» Виктор Скориков, руководитель отдела муниципальных закупок управления по делам образования Троицкого района Анатолий Кувшинов, председатель городского собрания депутатов Владимир Чухнин, начальник управления по архитектуре и градостроительству администрации города Вадим Герман. «Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

К участию в конкурсе также заявились пенсионеры Валерий Ишмаметьев и Лидия Кривец, предприниматели Евгений Воронцов и Альберт Гильманов.

Конкурсная комиссия уже приступила к проверке сведений, представленных кандидатами. Итоги конкурсного отбора станут известны 14 сентября, выборы главы города собранием депутатов назначены на 17 сентября.

Наблюдатели полагают, что основная борьба развернется между Виноградовым и Чухниным.

Челябинск, Юлия Димова

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