Экс-начальника ЖКХ Троицкого района осудили за взятки

Бывший начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Троицкого района осужден за взяточничество.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, Троицкий городской суд вынес приговор бывшему сотруднику районной администрации Антону Гуку по уголовному делу о получении должностным лицом взятки в значительном размере (часть 2 статьи 290 УК РФ).

Напомним, чиновника и его подчиненную, начальника планово-технического отдела этого же управления, Галину Семкину задержали в конце февраля этого года. По версии следствия, в 2018 году Гук при посредничестве Семкиной дважды получил от коммерсантов взятки на общую сумму 190 тысяч рублей за способствование в получении положительного экспертного заключения по дорожным работам, а также заключение муниципального договора на выполнение строительных и ремонтных работ по завышенной цене.

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В ходе расследования преступлений обоих чиновников уволили с муниципальной службы в связи с утратой доверия.

Суд приговорил Антона Гука к трем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком три года, с запретом занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах местного самоуправления сроком на три года.

Уголовное дело в отношении Галины Семкиной выделено в отдельное производство и сейчас рассматривается в суде.

Челябинск, Юлия Димова

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