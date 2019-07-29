Со счетов пассажиров ЧелябГЭТ несанкционированно списывают деньги

Жители Челябинска жалуются: при оплате проезда в общественном транспорте банковской картой с их счетов начинают несанкционированно списывать деньги. У одной из горожанок сумму, равную стоимости проезда, списали 22 раз, у другой – 6 раз, у третьего челябинца – 16 раз, у четвертого – 13. Подобные случаи происходили в трамвае №22, в троллейбусе №12, на ряде других маршрутов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возможность оплатить проезд в трамваях ми троллейбусах банковской картой появилась у челябинцев с 1 июля текущего года. Правда, в первый день все не заладилось: зачастую терминалы отказывались списывать деньги с карт. Проблему объяснили сбоями в работе компьютерного оборудования.

Потом возникли проблемы у тех, кто пытался оплатить поездку телефоном: поскольку деньги списываются не в онлайн-режиме, а через некоторое время после оплаты, то пассажирам выдавался чек, подтверждающий оплату проезда. Однако когда серверы перевозчика пытались списать со счетов пассажиров стоимость проезда, системы ApplePay и GPay расценивали это действие, как подозрительное, и блокировали запрос. В свою очередь, перевозчик блокировал карты пассажира – он не может снова рассчитаться телефоном, пока не погасит предыдущий долг. Сделать это можно только через личный кабинет, но как туда войти – не знает никто.

Теперь появилась новая проблема: несанкционированное списание денег с карт пассажиров. Ее вновь объясняют сбоем в работе программы. И предлагают всем пострадавшим обращаться с официальным заявлением к перевозчику.

В ООО «ЧелябГЭТ» уверяют, что проводят проверку по каждому обращению. И если жалоба подтвердится, деньги обязательно вернут.

Между тем, у некоторых горожан деньги списывались до тех пор, пока они не заблокировали карту. И теперь, заявляют пострадавшие челябинцы, им придется не только ждать, пока карта будет перевыпущена, но и оплачивать эту услугу, так как перевыпуск производится раньше срока и не по вине банка.

Обсуждая эту историю в соцстеях, горожане возмущаются: «Отлично, клиентоориентированно прям. Списывают за секунды и без обращений, а чтобы вернуть, нужно написать пару заявлений, привезти их, подождать 10 дней рабочих, и, может, вернут. И обращаться нужно в рабочие часы, когда люди тоже работают, а это отгулы без содержания, т.е. затраты».

Некоторые подозревают криминал: «Каждый раз у разных пассажиров списывается разное количество. О чём это говорит? Это говорит о том, что это не сбой в программе, а типичное мошенничество. При этом упор мошенников сделан на то, что за 500 рублей никто уголовное дело возбуждать не будет, да и обивать пороги доблестной полиции тоже».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 29.07.19

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