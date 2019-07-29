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Понедельник, 29 июля 2019, 17:52 мск

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Банда перекупщиков авто предстанет перед судом за аферу на 7,3 млн рублей

Трех челябинцев будут судить за обман двух десятков автомобилистов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере.

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Следствием установлено, что мошенники действовали по следующей схеме: находили людей, ведущих асоциальный образ жизни и заключали с ними фиктивные договоры купли-продажи автомобилей. Затем покупателей привозили в ломбарды, где закладывали либо продавали якобы приобретенные ими машины.

Деньги мошенники, как и сами автомобили, оставляли себе, сдавая в ломбарды только паспорта транспортных средств. Затем с помощью подставных лиц аферисты получали дубликаты ПТС взамен якобы утраченным, а машины от имени фиктивных собственников продавали добросовестным покупателям.

На счету банды перекупщиков 19 эпизодов мошенничества. Совокупный ущерб, причиненный юридическим и физическим лицам, превысил 7,3 миллиона рублей.

В ходе следствия обвиняемые возместили ущерб пострадавшим в размере свыше 3,2 миллиона рублей. Суд отправил фигурантов дела под стражу.

Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.

Челябинск, Юлия Димова

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