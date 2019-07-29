Завершено расследование о краже из почтового отделения 22 млн рублей

Прокуратура Усть-Катава утвердила обвинительное заключение в отношении двух горожан. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, из помещения, в особо крупном размере).

Как уже сообщал «Новый День», по версии следствия обвиняемые в феврале 2019 года, подобрав ключи, проникли в почтовое отделение и украли около 22 млн рублей из хранилища Усть-Катавского почтамта – филиала ФГУП «Почта России».

После задержания обвиняемых в ходе обыска изъято 20,5 млн. рублей.

На имущество одного из обвиняемых стоимостью около 1,5 млн. рублей наложен арест, обоим избрана мера пресечения в виде заключения под стражей.

Уголовное дело направлено в Усть-Катавский городской суд для рассмотрения по существу.

Усть-Катав, Павел Зварзин

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