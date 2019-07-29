На Южном Урале затопило больницу с грудничками

Жительница Челябинской области пожаловалась на нечеловеческие условия в детской больнице.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло в медучреждении ЗАТО Трехгорный. Горожанка, поступившая в стационар с двухмесячным ребенком, запечатлела на видео потоки воды, заполонившей коридоры и палаты больницы во время ливня. «В отделении можно ходить с зонтиком – с потолка льется вода, на улице дождь, крыша дырявая», – резюмирует пользовательница Instagram.

По словам автора сообщения, кровля больницы требует срочного ремонта уже пять лет. Все эти годы персонал учреждения вынужден расставлять в местах протечек ведра и другие емкости. «Позорище просто. Зато строят в городе сквер отдыха. Все остальное же идеально. Роддом разваливается снаружи и внутри, детская больница затоплена водой», – негодует молодая мать.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 29.07.19

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