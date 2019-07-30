Прокуратура требует закрыть магнитогорский завод за выбросы

Магнитогорский асфальтобетонный завод уличили в загрязнении окружающей среды.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, на работу предприятия по производству асфальтобетонной смеси в надзорный орган пожаловались местные жители.

В ходе проверки соблюдения законодательства об охране атмосферного воздуха проверяющие обнаружили неисправные фильтры очистки газа. Эксплуатация оборудования привела к недостаточному обезвреживанию выбросов и попаданию пыли в воздух. Кроме того, на предприятии не проведена инвентаризация выбросов, отсутствует экологический контроль.

Также в ходе проверки зафиксирован разлив в почву нефтяного битума, просочившегося через негерметичное оборудование. Имеются претензии к заводу и в части складирования отходов производства.

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По итогам прокурорской проверки в отношении юридического лица возбуждено административное дело по части 3 статьи 8.21 КоАП РФ (нарушение правил эксплуатации, неиспользование сооружений, оборудования или аппаратуры для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух). Материалы дела направлены в суд для решения вопроса о назначении наказания в виде приостановления деятельности предприятия на срок до 90 суток.

Административные дела в отношении индивидуального предпринимателя, эксплуатирующего асфальтобетонный завод, находятся на рассмотрении в министерстве экологии Челябинской области и в территориальном отделе Роспотребнадзора.

Челябинск, Юлия Димова

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