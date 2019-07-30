На Урале бухгалтера техникума будут судить за кражу денег у сирот

В Коркино бухгалтер техникума предстанет перед судом за махинации с выплатами стипендий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, утверждено обвинительное заключение в отношении 57-летней местной жительницы по уголовному делу о мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба, с использованием служебного положения (часть 3 статьи 159 УК РФ).

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По версии следствия, в период с июня 2016-го по июль 2018 года бухгалтер Первомайского техникума промышленности строительных материалов похитила деньги, предназначенные для выплат учащимся из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

За спиной главного бухгалтера и директора образовательного учреждения сотрудница вписывала в ведомости свои персональные данные, номера банковских счетов, а также данные своей знакомой. При этом некоторых студентов, которым полагались выплаты, женщина вычеркивала из списка, другим – умышленно занижала стипендии.

Пострадавшими от действий мошенницы признаны 16 учащихся техникума. Совокупный ущерб, причиненный гражданам, превысил 90 тысяч рублей.

Прокурором города в интересах детей-сирот заявлено 10 гражданских исков на общую сумму 32 тысячи рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. За мошенничество с использованием служебного положения женщине грозит до шести лет лишения свободы.

Челябинск, Юлия Димова

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