Автостоянки четырех баз отдыха на озере Увильды признаны незаконными

Природоохранная прокуратура выявила нелегальные стоянки на берегу озера Увильды – памятника природы регионального значения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе надзорного ведомства, на основании публикаций в СМИ организована проверка исполнения законодательства об особо охраняемых природных территориях.

В ходе проверки в границах водоохранной зоны озера Увильды обнаружены несанкционированные автомобильные стоянки на территориях баз отдыха «Виктория», «Заря» (арендатор – ООО «Рассчетно-кассовый центр»), «Чистая заводь» и «Заря» (арендатор – «Челябинский тракторный завод – УРАЛТРАК»).

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В адрес организаций, арендующих указанные территории, внесены соответствующие представления. В связи с игнорированием требований прокуратуры, представление по устранению нарушений законодательства, регламентирующего режим особо охраняемой территории, внесено руководителю областного государственного учреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области». Рассмотрение актов прокурорской реагирования находится на контроле челябинского природоохранного прокурора.

Челябинск, Юлия Димова

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