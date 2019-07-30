Сорил купюрами: боксера Сергея Ковалева сняли с самолета в США

Уральский боксер Сергей Ковалев оказался замешан в скандале.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в США на борту самолета, следовавшего из Форт-Лодердейла в Лос-Анджелес. Во время посадки на рейс чемпион в полутяжелом весе по версии WBO (Всемирная боксерская организация) был снят с самолета за непристойное поведение.

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По словам одной из пассажирок, боксер схватил ее за руку, поцеловал и осыпал купюрами, пишет Газета.ру. Впоследствии плачущая женщина призналась авиаперсоналу, что из-за домогательств спортсмена чувствует себя «некомфортно и небезопасно». Пока виновник инцидента спорил с другими пассажирами, экипаж принял решение снять Ковалева с рейса.

Отметим, ареста и дальнейшего расследования инцидента с участием россиянина не последовало.

На профессиональном ринге боксер Ковалев провел 37 боев. На счету спортсмена 28 нокаутов, три поражения и одна ничья. Ближайший поединок Крашер проведет против обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBO британца Энтони Ярда. Бой состоится 24 августа в Челябинске.

Челябинск, Юлия Димова

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