Южноуралец устроил резню в подъезде многоэтажки: один погиб, двое ранены

Житель Магнитогорска устроил кровавую бойню с соседями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло накануне вечером в доме №4/2 по улице Завенягина. По словам очевидцев, житель многоэтажки набросился с ножом на соседей в подъезде. В результате происшествия три человека – двое мужчин и женщина с ножевыми ранениями различной степени тяжести госпитализированы. Виновника происшествия задержали полицейские.

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От полученных травм один из пострадавших сегодня скончался в больнице, сообщает «Верстов.Инфо». По информации издания, материалы проверки передали в Следственный комитет, где по факту покушения на убийство двух и более лиц возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения, устанавливаются все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, вооруженному нападению предшествовал бытовой конфликт.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 30.07.19

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