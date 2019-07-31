В Челябинске в ходе капремонта разрушают исторический облик зданий

В Челябинске в ходе капитального ремонта меняют исторический облик зданий. Об этом заявили активисты движения «Челябинский урбанист».

«Разруха в головах добралась до главного архитектурного ансамбля Челябинска – капремонт избавляет горожан от архитектурных излишеств!

Здание на Площади Революции – 1 ремонтируют под руководством областного регоператора капремонта. По нашим данным, комитет архитектуры дал добро на снос парапета с колоннадой.

Гастарбайтеры второй день разбивают колонны отбойниками, – рассказывают урбанисты. – Жители дома в шоке и пишут нам эмоциональные сообщения. Мы посмотрели проект ремонта здания от ООО «Жилкомсервис» – вместо балясин по периметру кровли указан монтаж стальных прутиков.

Мы посмотрели в реестр памятников архитектуры – раньше здание было выявленным объектом культурного наследия, но его убрали из списка. Аплодисменты.

Удивительно, но Вторая мировая война нанесла меньший вред российской архитектуре, чем последние двадцать лет под руководством крепких хозяйственников».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с памятниками, сообщают горожане, тоже не церемонятся.

«Такая же история Ленина 65: капремонт объекта культурного наследия. Обращения во все инстанции – результат нулевой. Смета на 14 млн. Скребут 2 человека фасад с мая, причем не строители. Система не работает, нужны срочные перемены в кадровой политики и контроле!»

«Живу на Ленина 67 – памятник из списка выявленного культурного наследия. В начале июня раздолбали фасад, сняли все водосточные трубы и ушли с объекта. Два летних месяца дом стоит как после бомбежки. Дожди разрушают фасад, водостоков нет, кирпичная кладка открытая. Памятник разрушается, никому нет дела. Капремонт молчит, стройконтроль молчит. Текслеру написала. Тоже молчит. Всем начихать!» – пишут челябинцы в соцсетях.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 30.07.19

Московский протест как результат конфликта «башен Кремля»: раскол элиты ведет страну в хаос. / В Челябинске заявлена акция против выборных махинаций. / В деле вожатой, обвиняемой в смерти воспитанника детского лагеря, поставлена точка. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»