Мэр Златоуста обозначил сроки закрытия городской свалки

Златоустовская городская свалка будет рекультивирована и закрыта в следующем году. Об этом на своей странице в facebook заявил глава администрации Вячеслав Жилин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», городской полигон ТКО будет исключен из схемы размещения твердых коммунальных отходов в Карабашском кластере и 1 января, по словам мэра, полностью прекратит работу.

«Твердые бытовые отходы с 2020 года будут вывозиться на другой полигон. Параллельно ведем работу, чтобы Златоуст был включен не в Карабашский, а в Горный кластер. Это позволит нам возить мусор на полигон в Сатке. Что, в свою очередь, снизит и тарифы», – отметил Вячеслав Жилин.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Златоустовцы уже предрекают бунт соседей, не желающих хранить чужие отходы. «А Сатка с радостью ждет наши отходы, ага. Поднимутся на пару митингов, и воз останется на том же месте», – написала в комментарии жительница Златоуста. «Рано объявлять этот вопрос решенным. Вряд ли саткинские согласятся. Вопрос с мусором не имеет решения в ближайшем будущем», – считает еще одна жительница.

Впрочем, и средств на рекультивацию полигона ТКО у администрации Златоуста пока нет. Решение о финансировании проекта должно быть принято на федеральном уровне.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 31.07.19

Август на Урале начнется с дождей. / В Челябинске в ходе капремонта разрушают исторический облик зданий. / Московский протест как результат конфликта «башен Кремля»: раскол элиты ведет страну в хаос. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»