Суд заново рассмотрит дело о миллионных хищениях бывшего сити-менеджера Давыдова

Советский районный суд повторно приступает к рассмотрению резонансного дела бывшего главы администрации Челябинска Сергея Давыдова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», судебное заседание о многомиллионных хищениях со счетов МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» значится в списке дел, допущенных к слушанию 1 августа. Ранее Свердловский областной суд отменил решение суда первой инстанции о прекращении уголовного преследования Давыдова.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Напомним, экс-чиновник обвиняется в одном эпизоде преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ – «Злоупотребление должностными полномочиями». По версии следствия, в 2011 году, будучи главой администрации Челябинска, Сергей Давыдов поручил руководству МУП ЧКТС заключить договор с ООО «Городской центр начисления коммунальных платежей» на оплату услуг начисления платежей по завышенной цене. В результате с 2012-го по 2015 год муниципальное предприятие переплатило свыше 10 млн руб. Уже бывшего сити-менеджера задержали осенью 2017 года во время обысков в его доме и офисе и поместили под стражу.

В ходе предварительного следствия Давыдов пошел на сделку с силовиками, в связи с чем был отпущен под подписку о невыезде.

Когда дело дошло до суда, следователи УФСБ заявили, что обвиняемый раскаялся в содеянном и полностью загладил причиненный вред. Уголовное дело прекратили, Давыдову назначили судебный штраф в размере 40 тысяч рублей. С постановлением суда не согласилась прокуратура, обжаловав решение в Челябинский областной суд. Однако там отказались рассматривать апелляцию и направили материалы в соседний регион. В июле текущего года Свердловский областной суд отменил решение первой инстанции и потребовал повторного разбирательства в другом составе суда.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 31.07.19

Состояние ухудшилось: врачи борются за жизнь пострадавших в ДТП с бывшим вице-губернатором Косиловым. / В Челябинске пустили в аэропорт умный автобус. / Мэр Златоуста обозначил сроки закрытия городской свалки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»