На Урале ожидается похолодание

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по Челябинской области, грядущей ночью в отдельных районах области пройдут грозы и сильные дожди, возможен крупный град. Скорость ветра может достигать 25 метров в секунду.

Вероятность гроз и сильных ливней сохраняется и днем 1 августа. К вечеру четверга ожидается похолодание: в ночь на 2 августа столбики термометров опустятся до +7 градусов. Днем в пятницу ожидается не выше +17.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 31.07.19

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