На Южном Урале ускорили 4G-интернет

МегаФон создал карту покрытия 4G и ускорил интернет с помощью анализа больших данных. Инженеры оператора выделили 460 локаций на Урале, где по прогнозам должен вырасти трафик, и заранее запустили новые базовые станции и расширили емкость существующих объектов.

Работы велись со скоростью три объекта в день. Улучшения коснулись мегаполисов, небольших населенных пунктов и ряда крупных нефтяных месторождений.

«Уральцы ценят скорость и комфорт, поэтому каждую минуту в регионе становится на одного пользователя 4G больше. В месяц такой абонент скачивает уже порядка 10 ГБ трафика – это как отправить в сеть три тысячи снимков. Мы заранее проводим все необходимые работы и улучшаем телеком-инфраструктуру, чтобы скорость была на высоте, а в сети четвертого поколения места хватало всем», – отмечает технический директор МегаФона на Урале Антон Щербаков.

В Челябинской области МегаФон прокачал 4G в Копейске, Озерске, Снежинске, Трехгорном, Чебаркуле.

Сегодня у МегаФона самая масштабная, по данным Роскомнадзора, сеть базовых станций в стране, которая обеспечивает самый быстрый мобильный интернет, по анализу замеров миллионов пользователей приложения SpeedTest от Ookla.

Челябинск, Павел Зварзин

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